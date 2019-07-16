ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1225 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

فريق المحافظات

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 7 أسلحة نارية "3طبنجه ،و2 فرد خرطوش، و2 بندقية خرطوش"، وضبط 350جرام حشيش و95 جرام هيروين، 450جرام بانجو، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة من ضبط 42 قضية تموينيه متنوعه منها ضبط دقيق وأقماح، وإستيلاء على الدعم، وعدم الاعلان عن أسعار غذائية والغير غذائيه، وعدم حمل شهاده صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من إزلة 220 حالة اشغالات، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1225 مخالفة مروريه متنوعه، وضبط 13 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3600 قضائي متنوع ما بين حكم حبس جزئ ، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.