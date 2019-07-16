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صور..زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تحت البحر ويهز جنوبى جزيرة بالى بإندونيسيا

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:11 ص
صور..زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تحت البحر ويهز جنوبى جزيرة بالى بإندونيسيا آثار الزلزال فى بالى
(رويترز)

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قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل، إن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة هز المنطقة جنوبى جزيرة بالى السياحية الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

 

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربى دينباسار فى بالى وعلى عمق مئة كيلومتر. ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد فى المحيط الهادى ومقره هاواى، وسجلت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة.

آثار الزلزال فى بالى
آثار الزلزال فى بالى

 

آثار الزلزال
آثار الزلزال

 

السكان يهرعون إلى الشوارع
السكان يهرعون إلى الشوارع

 

خوف السكان
خوف السكان

 


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