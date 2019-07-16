صور.. اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

عقد المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، اجتماعا اليوم مع العميد ممدوح الحصى، مدير مرور الدقهلية والمقدم حاتم طه وكيل إدارة المرور، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة، بديوان عام حى غرب المنصورة، بحضور المهندسه إيمان المغازى مدير عام الإدارة الهندسية بالمحافظة، وعادل شلبى مدير المرافق، والمهندس فتحى المحلاوى رئيس جهاز خدمات بحى غرب، ومديرى المشروعات بحى غرب وشرق المنصورة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أماكن الاختناقات المرورية بنطاق حى غرب وشرق المنصورة ، وذلك لإقامة عدد من المواقف الذاكية متعددة الطوابق لاستيعاب أكبر عدد من السيارات بهذه الأماكن، وبلغ عدد المواقع المقترحة لإنشاء مواقف ذكية متعددة الطوابق بها بنطاق حى غرب وشرق المنصورة 14 موقعا.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة، أن الجراج متعدد الطوابق سوف يحل التكدس المرورى والزحام بالمنصورة، ويستوعب الجراج الواحد 12 سيارة، وتم تركيب أول وحدة من الجراج متعدد الطوابق سابقا، بمنطقة المشاية السفلية بجوار حديقة شجرة التابعة لحى غرب المنصورة، وهذه الجراجات تعمل وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وتم مراعاة كافة معايير السلامة والأمان، وسعة الوحدات لهذا النوع من الجراجات مختلفة حيث يوجد وحدات تتسع 12،16،20 سيارة، وتعد التجربة نقلة حضارية بمدينة المنصورة، خاصة بأماكن الاختناقات المرورية بالمدينة، كما أنه سوف يساعد على التخفيف من مشكلة الانتظار الخاطئ التى تعانى منها مدينه المنصورة والتى ظلت لسنوات محل شكوى وسيتم عرض كافة المقترحات الواردة بالاجتماع على محافظ الدقهلية.

اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة

اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة

اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة

اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة

اجتماع لدراسة إنشاء مواقف ذكية واختيار 14 موقعا للتنفيذ بحى غرب المنصورة