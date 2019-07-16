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شاب ينتحر بالقفز من الطابق السادس خوفًا من ضبطه مع عشيقته فى الإسكندرية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:34 م
شاب ينتحر بالقفز من الطابق السادس خوفًا من ضبطه مع عشيقته فى الإسكندرية جثة منتحر - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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لقى شاب مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس محاولا الهرب خوفا من ضبطه مع فتاة فى وضع مخل داخل شقة مستأجرة بمنطقة الرابعة الناصرية شرقى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارا من مستشفى الجمهورية يفيد وصول المدعو "خ.أ.ال.ع"، 25 عاما، سائق، مقيم مطار النزهة، مصاب بنزيف فى المخ وكسر فى الجمجمة، وتوفى.

وانتقل المقدم ياسر قطان، رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان إلى المستشفى المشار إليه، وتبين حدوث إصابة المذكور إثر سقوطه من الطابق السادس.

وتبين من التحريات أن المتوفى كان بصحبة المدعوة "ش.ص.ج.ع"، 19 عاما، بدون عمل، داخل شقة تستأجرها الأخيرة بالطابق السادس بعقار بمنطقة رابعة الناصرية وقت الحادث.

وبسؤال كل من "هـ.ال.ع" 26 سنة نجار، و"إ.م.ع.ع" 24 عاما، سائق، من سكان العقار محل الحادث، قررا أن الفتاة المذكورة كانت تستأجر شقة بالطابق السادس وتقيم فيها بمفردها ويتردد عليها رجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضافا فى التحقيقات أنه يوم الحادث تأكد الجيران من وجود شاب بصحبتها فقاموا بالطرق على باب الشقة، وحاول المتوفى الهرب خوفا من ضبطه بالقفز من النافذة إلى العقار إلا أنه اختل توازنه وسقط فى الشارع.


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