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خلال الاحتفال بذكرى ثورة يوليو ..

سفير مصر فى أديس أبابا يستعرض أبرز الإنجازات خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:58 م
سفير مصر فى أديس أبابا يستعرض أبرز الإنجازات خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حفل السفارة المصرية فى أديس أبابا
كتب أحمد جمعة

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أقام السفير أسامة عبد الخالق، سفير جمهورية مصر العربية في أديس أبابا والمندوب الدائم لدي الإتحاد الأفريقي حفل استقبال العيد القومي بمناسبة الذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو المجيدة، بحضور كبار المسئولين من الحكومة الاثيوبية وقيادات مفوضية الاتحاد الافريقي، فضلاً عن عدد كبير من سفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في أديس أبابا، وكذا ممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية التي لديها مكاتب تمثيلية بأديس أبابا، وكذا عدد من الكتاب والصحفيين. 
 
 
قال خالد عفيفي، القائم بأعمال المكتب الإعلامي بأديس أبابا ، أن الحفل بدأ بعزف نشيد الإتحاد الافريقي والنشيدين الوطنيين لمصر وأثيوبيا، ألقي السفير المصري بهذه المناسبة كلمة أستهلها بتقديم الشكر لجميع الضيوف لمشاركتهم فى حفل العيد القومي.
 
وأوضح عفيفى ، أن السفير المصري ركز في كلمته علي أهمية ثورة 23 يوليو المجيدة وما حققته من إنجازات مشهودة في تاريخ مصر الحديث والتي فتحت الباب لموجات التحرر الافريقي، كما أشاد بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط مصر واثيوبيا علي كافة  المستويات، استناداً إلى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين والشعبين، مستعرضاً التعاون المشترك في العديد من المجالات، والتفاهم المشترك الذي يجمع القيادة السياسية في البلدين والذي يظهر بشكل واضح في القمم الثنائية التي تجمع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد والتي كان آخرها لقاؤهما علي هامش القمة الافريقية التي عقدت في أديس أبابا فبراير الماضي.
 
 واستعرض السفير أسامة عبد الخالق،  أهم الانجازات التي تحققت خلال الستة أشهر المنصرمة من عمر الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي والتي كان آخرها قيام السادة قادة الدول والحكومات الأفارقة بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحر القارية الافريقية في نيامي 7 يوليو الجاري تحت رئاسة رئيس الجمهورية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، والتي تعد علامة تاريخية في تاريخ التكامل الاقليمي للقارة الافريقية، بالإضافة الي التنويه بأهم الخطوات التي ستتخذها  الرئاسة المصرية خلال الفترة القادمة في مجالات السلم والأمن والتكامل الاقليمي وتعزيز البنية التحتية للدول الافريقية، مؤكداً علي أن الهدف الاساسي لمصر هو الدفاع عن مصالح القارة الافريقية ودعم تنميتها، ورفع مستوي معيشة مواطنيها وذلك بالتعاون مع الدول الصديقة والتي تعد اثيوبيا واحدة منها.
                                                                                         
 
 
 

 


ثوره يوليو

افريقيا

اثيوبيا

الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى

اخبار مصر

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