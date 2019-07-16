سفير إيطاليا بالقاهرة: نستثمر فى رأس المال البشرى من الأجيال الشابة فى مصر

(أ ش أ)

قال جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة إن بلاده تستثمر فى رأس المال البشرى من الأجيال الشابة فى مصر موضحا أن الابتكار أحد المجالات التى سوف تستفيد من اتفاقية القرض الميسر التى وقعت عليها مصر وإيطاليا فى ديسمبر الماضى والتى يتم بمقتضاها توفير 45 مليون يورو بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية فى لقائه مع رواد الأعمال المصريين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وقال " إن السفارة الإيطالية تتعاون مع السلطات المصرية لتعزيز تطلعات الشباب المصرى إلى الإبداع والابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي"، مشيرا إلى أن الشاب المصرى حسن توفيق هو أحد خريجى الجامعات الإيطالية، وأنه استفاد من المنح الدراسية التى تمولها إيطاليا يتعاون حاليا مع السفارة لتأسيس جمعية الخرجين المصريين من الجامعات الإيطالية، كما أنه نفذ مشروعا طموحا هو حاضنة للجمعيات الخيرية المصرية من خلال تبسيط إجراءات عملها والتزامها بالقوانين واللوائح .

وأوضح أن هذه الفعالية تعد الثانية ضمن سلسلة من الفعاليات أطلقت فى أبريل الماضى تحت عنوان " المواهب الشابة " بهدف الترويج لمبادرات كثير من الشباب المصريين الذين يحققون أو يطمحون فى تحقيق النجاح لمشروعاتهم، لافتا إلى أن السفارة تعمل من خلال هذه الفعالية على تواصل الشباب المصريين مع المؤسسات المالية مثل البنوك وإلقاء الضوء على الابتكارات وإبداعات هؤلاء الشباب الذين حصلوا على تدريب فى إيطاليا .