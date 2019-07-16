دونيتسك: كييف تسوّق لمصالح الشركات الكبرى

وكالات

قالت نتاليا نيكانوروفا وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية إن السلطات الأوكرانية تضع شروطا لفك الحصار غايتها المنفعة لحيتان المال ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وقالت الوزيرة في حديث لـ"تاس" :"الشرط الذي طرحه رئيس أوكرانيا لرفع الحصار الاقتصادي عن دونباس هو تأكيد آخر على أن السلطات الأوكرانية لا تهتم باحتياجات المواطنين ، بل فقط بمصالح الشركات الكبرى".

وأضافت: "الطلب الذي عبر عنه السيد زيلينسكي بأن رفع الحصار مقابل إعادة الشركات إلى حيتان المال المتنفذين يعطي تفهما جوهريا للغاية: فالزعيم المنتخب حديثا لأوكرانيا ليس رئيسا للشعب".

وفي أبريل 2014، شنت السلطات الأوكرانية حملة عسكرية في دونباس بهدف استعادة أراضي "جمهوريتين شعبيتين" كانتا أعلنتا استقلالهما عن كييف من طرف واحد بعد الانقلاب الذي أطاح بحكم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، في فبراير من العام نفسه.