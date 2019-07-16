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حملات مرورية لوضع استيكرات التسعيرة الجديدة على السيارات الأجرة بالغربية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:48 م
حملات مرورية لوضع استيكرات التسعيرة الجديدة على السيارات الأجرة بالغربية تعليق التعريفة الجديدة
الغربية محمد طارق

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علق ضباط إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، استيكرات على سيارات التاكسى بمدينة طنطا، لإلزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة، منعا لاستغلال المواطنين.

وشدد مدير المرور على سائقى الأجرة بالالتزام التام بالتعريفة المقررة من المحافظة، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما وجه أيضا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى سائق يخالف  تعريفة الركوب.

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين على خط الشكاوى رقم 3341233 040 وعن طريق خدمة الواتس آب على الأرقام الآتية: 01064010999- 01277073412.

 


مواقف الغربية

تعريفة الركوب

طنطا

التعريفة الجديدة

مرور الغربية

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