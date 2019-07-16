حبس مسجل خطر سرق عامل بالإكراه مستخدما "كتر" فى بولاق

كتب سليم على

قررت نيابة بولاق ابو العلا، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، أصاب عامل أثناء سرقته بالإكراه بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، استغاثة بمنطقة مثلث ماسبيرو لأحد المواطنين عامل مقيم بمحافظة أسوان وله محل إقامة آخر بإمبابة بالجيزة، "مصاب بجرح سطحى وكدمة"، وقرر بأنه حال تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، استولى منه على مبلغ مالى كرهاً عنه عقب تعديه عليه بنصل معدنى "كتر" مُحدثاً إصابته المُشار إليها ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل مُقيم بدائرة القسم سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرها "سلاح أبيض"، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه والنصل المعدنى"كتر" المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.