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حبس عاطل بمدينة بدر تعدى على صاحب محل بسلاح أبيض 4 أيام

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:33 م
حبس عاطل بمدينة بدر تعدى على صاحب محل بسلاح أبيض 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم إسلام.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على صاحب محل ملابس بسبب خلافات مالية سابقة بينهما في مدينة بدر.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "إسلام. ع" عاطل، 28 عامًا، اعترف بتعديه على "مرسي. م" صاحب محل ملابس، 43 عامًا، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

واعترف المتهم بأن المجني عليه نصب عليه في مبلغ 7 آلاف جنيه، ورفض رده، وبعد الحضور لمطالبته بالأموال طرده وسبه فنشبت بينهما مشاجرة وانتهت بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر، يفيد بتعدي عاطل على صاحب محل ملابس وإصابته بسلاح أبيض، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة، وبسؤاله اعترف بتعديه على المجني عليه وإصابته بسلاح أبيض في كتفه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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