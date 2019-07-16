حبس صاحبى مخابز لاستيلائهما على 552 ألف جنيه من أموال الدعم فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج بحبس صاحبى مخابز بلدية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاستيلائهما على 552 ألف جنيه من أموال الدعم.

وردت معلومات لمباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، بقيام صاحبى مخابز بالتلاعب واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم 552 ألف و511 جنيها.

وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.