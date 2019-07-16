حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد.

وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول معدلاتها العامة الى أعلى بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي بوجه عام، بينما يكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بعد الظهر، وتكون مثيرة للاتربة والغبار شرق المملكة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع الليالي الماضية، ويسود طقس معتدل بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إرتفاع على درجات الحرارة ، ليسود جو حار في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وجو حار بشكل كبير في المناطق السهلية والشفاغورية وجو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت ، وفي ساعات الليل تكون الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق ودرجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بحوالي 5 درجات في ساعات الليل ، وتكون الأجواء رطبة وغير مريحة خصوصاً في السواحل والسهل الساحلي . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.