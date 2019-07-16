جهاز العبور يشُن عدة حملات لضبط المخالفات وغلق المحال المخالفة بالمدينة

‫كتب أحمد حسن

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة وغلق وتشميع المحال المخالفة، حيث تم شن حملة لضبط المخالفات بالحى الأول وكذا تغيير النشاط بالحى، وذلك تحت إشراف المهندس علاء حماد، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارة التنمية والتراخيص وإدارة الأمن وشرطة التعمير بالمدينة.

‫وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن وجود أنشطة مخازن أسفل الڤيلات والعمارات وضبط حضانة تعمل بدون ترخيص، ومركز سمنة ونحافة، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه لمخالفة شروط التراخيص، وذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة، ولردع المخالفين وتنفيذاللقانون.

‫وذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة على المحال المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، والمقامة بسور نادي العبور، وتم غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، ورفع الإشغالات بالمنطقة، والتي استولى أصحابها على الأرصفة.

وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات مرة أخرى.