سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز العبور يشُن عدة حملات لضبط المخالفات وغلق المحال المخالفة بالمدينة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:24 ص
جهاز العبور يشُن عدة حملات لضبط المخالفات وغلق المحال المخالفة بالمدينة مصطفى مدبولى خلال زيارته العبور - أرشيفية
‫كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة وغلق وتشميع المحال المخالفة، حيث تم شن حملة لضبط المخالفات بالحى الأول وكذا تغيير النشاط بالحى، وذلك تحت إشراف المهندس علاء حماد، معاون رئيس الجهاز، وبمشاركة إدارة التنمية والتراخيص وإدارة الأمن وشرطة التعمير بالمدينة.

‫وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن وجود أنشطة مخازن أسفل الڤيلات والعمارات وضبط حضانة تعمل بدون ترخيص، ومركز سمنة ونحافة، وتم سحب عدادات الكهرباء والمياه لمخالفة شروط التراخيص، وذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة، ولردع المخالفين وتنفيذاللقانون.

‫وذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة على المحال المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، والمقامة بسور نادي العبور، وتم غلق وتشميع المحال المخالفة، وسحب عدادات الكهرباء، ورفع الإشغالات بالمنطقة، والتي استولى أصحابها على الأرصفة.

وشدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون في إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لمسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدورية لعدم عودة المخالفات مرة أخرى. 

 


وزاره ألاسكان

المدن الجديده

مدينه العبور

اجهزه المدن الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز العبور الجديدة: انتهاء المخططات التفصيلية لـ5 آلاف فدان بالمدينة قريبا

الأحد، 21 أبريل 2019 12:00 ص

قارئ يناشد جهاز العبور شن حملة للحد من تشييد أدوار مخالفة بالحى السابع

السبت، 26 يناير 2019 07:00 ص

رئيس جهاز العبور يكشف حجم المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بالمدينة

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 03:00 ص

صور.. مصرى مغترب يناشد جهاز العبور إنقاذه لإنشاء محلات مخالفة ببدروم أسفل شقته

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:07 ص

جهاز العبور يطرح مناقصات لشركات المقاولات لصيانة وتأهيل بعض الطرق بالمدينة

الأربعاء، 03 مايو 2017 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

فرج عامر يعلن تولى حسن شحاتة الإدارة الفنية للمنتخب

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

الكهرباء تنتهى من تركيب 7 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

25 معلومة عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد تسليمه لمجلس الدولة

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

إنتصار جديد للنساء ..تعيين أول امرأة رئيسا لأكاديمية القوات الجوية اليونانية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 41 درجة

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

شاهد كيف يقضى جو جوناس وصوفى تيرنر شهر العسل فى إيطاليا

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

"سبيس إكس" تؤكد صعوبة تنفيذ خطة إرسال بشر إلى الفضاء العام الحالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة