تنفيذ 10 آلاف و538 مشروعا بتكلفة 1.3 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تنفيذ 10 آلاف و538 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة مليار و387 مليون و333 ألفا و376 جنيها، لتوفير 39 ألفا و205 فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة،أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "بنزينة سيارات، تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، حظيرة مواشى، تجارة حبوب، ورشة موبيليا، وغيرها".

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ومدينة الزقازيق "حي أول وثان"، جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتي بلغت 2012 مشروعا بقيمة 229 مليونا و171 ألفا و400 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه 459 مشروعا بقيمة 182 مليونا و360 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 1356 مشروعا بقيمة 162 مليون و449 ألفا و760 جنيها.