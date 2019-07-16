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تقارير صحفية ألمانية: "كارينباور" وزيرة للدفاع خلفا لـ"فون دير لين"

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:17 م
تقارير صحفية ألمانية: "كارينباور" وزيرة للدفاع خلفا لـ"فون دير لين" المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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ذكر موقع "فيلت" الألمانى في خبر عاجل اليوم الثلاثاء، أنه تم اختيار زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى أنجريت كرامب-كارينباور، لتكون وزيرة الدفاع الجديدة خلفا لرئيسة وزراء الاتحاد الأوروبي المنتخبة أورسولا فون دير لين.
يذكر أنه تم انتخاب فون دير لين، في وقت سابق اليوم، رئيسة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية المنتهية ولايتها قد حصلت على الأغلبية المطلقة اللازمة في البرلمان الأوروبي في 1 نوفمبر.
وأعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي أن 383 نائبا (من أصل 747 نائبا) صوتوا لصالح تعيين السياسية الألمانية، وهو ما يتجاوز بفارق ضئيل الأغلبية المطلقة المطلوبة ( 374 صوتاً).
وبذلك يمكن للسياسية المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي أن تتولى رئاسة المفوضية الأوروبية اعتبارا من أول نوفمبر المقبل خلفا لـ جان- كلود يونكر.


ألمانيا

أنجريت كرامب

أورسولا فون دير لين

المفوضية الأوروبية

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