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تأخر 7 رحلات عن مواعيد إقلاعها المقررة بمطار القاهرة

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 11:23 ص
تأخر 7 رحلات عن مواعيد إقلاعها المقررة بمطار القاهرة مطار القاهرة - ارشيفية
كتب هانى عثمان

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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 7 رحلات جوية دولية، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
قالت مصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع، رحلة شركة بدر للطيران رقم 4685 والمتجهة إلى الخرطوم، ورحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة شركة نسما للطيران رقم 140 والمتجهة إلى القصيم، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 5510 المتجهة إلى الكويت.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة شركة الجزيرة للطيران رقم 91736 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 691 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط اللبنانية " ميدل ايست " رقم 309 المتجهة إلى بيروت، تأخروا بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
 
 
 
 

 


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