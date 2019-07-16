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"بالقانون" .. إعرف الفرق بين الغرامات الجنائية والضريبية

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:00 ص
"بالقانون" .. إعرف الفرق بين الغرامات الجنائية والضريبية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين الغرامة الجنائية والضريبية، و"اليوم السابع"، يوضح الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون.

 

الغرامة الجنائية ..
 

هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .

 

الغرامة الضريبة ..
 

وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها، مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها:"يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة".


الغرامات

أنواع الغرامات

الغرامة الضريبية

الغرامة الجنائية

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