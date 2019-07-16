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اليابان تسجل أعلى معدل انتحار فى العالم بين المراهقين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:14 م
اليابان تسجل أعلى معدل انتحار فى العالم بين المراهقين شينزو آبى
طوكيو(أ ش أ)

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شهدت اليابان ارتفاعا فى معدلات الانتحار لمن هم دون الـ 20 عاما، لتسجل بذلك المعدلات الأسوأ على مستوى العالم.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن تقرير حكومة اليابان السنوى لعام 2018 حول معدلات الانتحار أن ضعف المستوى الدراسى هو السبب الأكثر شيوعا وراء انتحار هذه الفئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و19 عاما.

وأفاد التقرير حول تدابير الوقاية من الانتحار لعام 2019، بأن معدل الانتحار لكل 100 ألف شخص بلغ 2.8 بين من تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وهو المعدل الأعلى الذى يسجل منذ توفر بيانات قابلة للمقارنة فى عام 1978، فيما انخفض المعدل لدى جميع الأعمار إلى 16.5، وهو أدنى مستوى منذ عام 1978.

وارتفع العدد الإجمالى لمن قتلوا أنفسهم، وهو دون الـ20 عاما لعام 2018، بواقع 32 شخصا، مقارنة بالعام السابق له، ليسجل 599 شخصا مما يتعارض مع اتجاه الانخفاض فى حالات الانتحار فى جميع الفئات العمرية.

 


اليابان

المراهقين

معدلات الانتحار فى اليابان

انتحار المراهقين

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