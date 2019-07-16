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"الصحفيين" تعلن منح قروض شراء سيارات لأعضاء النقابة بقيمة بدل التدريب

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:54 م
"الصحفيين" تعلن منح قروض شراء سيارات لأعضاء النقابة بقيمة بدل التدريب نقابة الصحفيين - أرشيفية
كتب محمد السيد

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أعلن محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية عن موافقة بنك ناصر الاجتماعى على منح قروض شراء سيارات للصحفيين بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، البالغ 2100 بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.

وأضاف خراجة فى تصريحات له، أن القرض سيكون على مدار 84 شهر بمقدار 7سنوات، على أن يسدد الصحفى فى البداية 20% من قيمة السيارة.

وكانت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، وفرت بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بمركز الخدمات البريدية "نقابة الصحفيين" الموجود بمبنى النقابة فى الدور الأول، وذلك بعد اتفاق محمد يحيى يوسف عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا مع عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، على إدخال الخدمات المستحدثة التى يقدمها البريد المصرى فى جميع مراكز الخدمات البريدية المطورة إلى مكتب بريد نقابة الصحفيين بدلا من الاكتفاء بخدمة صرف الحوالات والمعاشات التى كانت موجودة مسبقا.


نقابة الصحفيين

بدل التدريب والتكنولوجيا

الهيئة القومية للبريد

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