سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس عبدربه منصور هادي يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:05 ص
الرئيس عبدربه منصور هادي يلتقى المبعوث الأممى إلى اليمن عبدربه منصور هادي الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، وبحث معه جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.

وخلال اللقاء، الذى جرى بحضور نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جدد الرئيس اليمنى موقفه الدائم تجاه السلام، وتحمله العديد من التحديات والصعاب فى سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطناً ومجتمعاً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الرئيس اليمنى إشارته إلى مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولى الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية فى هذا الإطار منذ عملية التحول التى شهدتها البلد واختار اليمنيين الحوار سبيلاً لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم فى توافق وطنى غير مسبوق عبر مؤتمر الحوار الوطنى ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار 2216 التى ارتد عليها الانقلابيون الحوثيين لتنفيذ أجندة إيران فى اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التى لا يمكن أن يقبل شعبنا المساس بها.

وأشار أيضا إلى دعم الأمم المتحدة لليمن وشرعيتها الدستورية وتعزيز أواصر العلاقة مع الأمين العام للأمم المتحدة ومدى الثقة بحرصه على اليمن واليمنيين وهى محل فخر لنا جميعاً.. وحمل المبعوث نقل شكره للأمين العام للأمم المتحدة للإهتمام بملاحظات الحكومة والتوجيه بأخذها فى عين الاعتبار.

ومن جانبه أكد المبعوث الأممى مارتن جريفث على تجديد أواصر التقدير والاحترام لمواصلة العمل المشترك لخدمة السلام الذى يعمل ويؤكد عليه الرئيس فى مختلف لقاءاته.

 


الرئيس هادى

المبعوث الأممى

اليمن

أخبار اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أنواع كروت الائتمان وأفضل طرق استخدامها فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

فضيحة قطرية.. المعارضة تنشر تقارير كارثية عن التدخين والتلوث بالمستشفيات

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

لماذا يخشى تميم سقوط حليفه "العثمانلى"؟.. إخماد سعير قردوغان سيخنق الحرائق التى تشعلها الدوحة فى المنطقة.. كاتبة سعودية تفضح الحمدين: نجت من العقوبات الأمريكية بالرشاوى التى يدفع ثمنها المواطن القطرى

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

رياض محرز: مواجهة السنغال "صعبة".. وجوارديولا مدرب رائع

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

المقاولون العرب يفقد نصف القوة الهجومية أمام الأهلى

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

لطلاب الثانوية العامة.. 15 معلومة عن كيفية التظلم على نتيجة الدور الأول

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

12 نصيحة لحمايتك من مخاطر الحرائق والماس الكهربائى.. تعرف عليها

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة