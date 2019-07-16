سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الجزائرى يبحث مع رئيس وزرائه تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 08:38 م
الرئيس الجزائرى يبحث مع رئيس وزرائه تطورات الأوضاع السياسية فى البلاد الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) ويستعرض معه فى سياق متابعة نشاطات الحكومة المسائل المتعلقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية للبلاد.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وسائل إعلام جزائرية إن اللقاء شهد إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب الرئيس بن صالح عشية عيد الاستقلال.
وتضمن اللقاء الترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي دعا إليه الرئيس بن صالح، وستقوده وتديره بحرية وشفافية شخصيات نزيهة ومستقلة وذات مصداقية سيفرج عن تركيبتها قريبا، إذ هي محل اتصالات ومشاورات مستمرة.


الجزائر

عبد القادر بن صالح

نور الدين بدوى

الرئاسة الجزائرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أحزاب جزائرية ترحب بمبادرة الرئيس بن صالح للحوار الوطنى

الخميس، 04 يوليه 2019 08:08 م

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:58 م

الرئاسة الجزائرية: بن صالح يعلن عن مقاربة سياسية جديدة خلال ساعات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:00 م

بن صالح يقيل رئيس المحكمة العليا والنائب العام بالجزائر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

فيلم بيونسيه Homecoming يفوز بستة ترشيحات Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

GOT يضرب بالانتقادات عرض الحائط ويحقق رقما قياسيا جديدا فى الـ Emmys

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

شاهد نعومى واتس فى كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

فيل هائج فى عنبر 7 .. رحلة سائحين فى الغابة تنتهى بشكل مرعب

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

أول صورة من كواليس المسلسل الجديد المشتق من Game of thrones

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

كلاكيت أول مرة.. بدء تصوير الجزء الثانى من فيلم A Quiet Place

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

من البداية للنهاية.. بالساعة والدقيقة خسوف القمر الجزئى بمصر توقيتات ومراحله

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة ..مشوار تونس قبل المنافسة على برونزية أمم أفريقيا

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

تنسيق المرحلة الأولى الأحد بحد أدنى97.7% لعلمى علوم و95%للرياضة و80%أدبى

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

معهد البحوث الفلكية يعلن ذروة خسوف القمر الساعة 11 ونصف مساء

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

المالية تغلق لأول مرة حسابات الموازنة الختامية نفس يوم نهاية السنة المالية

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

فيديو معلوماتى..5 طرق للشكوى من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة