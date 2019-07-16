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الأمم المتحدة تبدى قلقها بشأن قيود أمريكية على حركة ظريف فى نيويورك

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:00 ص
الأمم المتحدة تبدى قلقها بشأن قيود أمريكية على حركة ظريف فى نيويورك محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانى
الأمم المتحدة (رويترز)

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قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين إن المنظمة الدولية عبرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المشددة على حركة وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، خلال زيارته لنيويورك هذا الأسبوع.

ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد، بعدما وافق وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو على الزيارة وسط توتر شديد بين البلدين.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدى فى نيويورك.

كانت واشنطن قد هددت فى أواخر الشهر الماضى بوضع ظريف فى القائمة السوداء فى خطوة قد تعرقل أى جهود أمريكية لحل الخلافات مع طهران بالسبل الدبلوماسية.

وقال حق للصحفيين إن الأمانة العامة للمنظمة "على اتصال وثيق ببعثتى الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف"، وقال المبعوث الأمريكى الخاص بإيران برايان هوك إن المسؤولين الأمريكيين لن يجتمعوا بظريف.

 

 


الأمم المتحدة

قيود أمريكية

محمد جواد ظريف

نيويورك

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