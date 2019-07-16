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ارسال تسجيلات متهمى قضية جهاز 6 أكتوبر الى لجنة من الإذاعة والتليفزيون

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 05:20 م
ارسال تسجيلات متهمى قضية جهاز 6 أكتوبر الى لجنة من الإذاعة والتليفزيون رشوة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربى المحامى العام،  بتفريغ التسجيلات والفيديوهات فى واقعة ضبط  موظفين فى جهاز مدينة 6 اكتوبر بتهمة بيع أراضى مملوكة للدولة ، الى لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبيان تطابقها مع أصوات المتهمين.
 
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت  القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.
 
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها ، وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم (4) أيام على ذمة التحقيقات.
 

مدينة نصر

الرقابة الادارية

رشوة

نيابة مدينة نصر

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