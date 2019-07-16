إعدام طن كشرى فاسد فى مطعمين ببلبيس

الشرقية - فريق المحافظات

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، ما يقرب من طن كشرى فى مطعمين بمدينة بلبيس، وتم تحرير 12 جنحة وتنفيذ قرار غلق لمنشأتين أخريتين .

قامت إدارة مراقبة الأغذية ومفتشى الأغذية بمدينة بلبيس، بالمرور على عدد من مطاعم ومحلات الكشرى بالمدينة ، وأسفرت الحملة عن وجود أغذية بها تغير فى خواصها الطبيعية فى بعض المطاعم ببلبيس، وقامت الحملة بإعدام هذه الكمية والتى تزن 955 كجم أغذية " كشرى – مواد خام"، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر جنحة صحية، وسحب 6 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 2 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وعدم وجود ترخيص للمنشأة .