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إعدام طن كشرى فاسد فى مطعمين ببلبيس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 12:14 م
إعدام طن كشرى فاسد فى مطعمين ببلبيس إعدام أغذية بمحل كشرى
الشرقية - فريق المحافظات

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أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، ما يقرب من طن كشرى فى مطعمين بمدينة بلبيس، وتم تحرير 12 جنحة وتنفيذ قرار غلق لمنشأتين أخريتين .

قامت إدارة مراقبة الأغذية ومفتشى الأغذية بمدينة بلبيس، بالمرور على عدد من مطاعم ومحلات الكشرى بالمدينة ، وأسفرت الحملة عن وجود أغذية بها تغير فى خواصها الطبيعية فى بعض المطاعم ببلبيس، وقامت الحملة بإعدام هذه الكمية والتى تزن 955 كجم أغذية " كشرى – مواد خام"، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 12 محضر جنحة صحية، وسحب 6 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 2 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وعدم وجود ترخيص للمنشأة

 


اعدام اغذية

وكيل صحة الشرقية

اعدام طن كشرى

بلبيس

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