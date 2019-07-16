إحباط محاولة سائق تهريب 7940 لتر مواد بترولية للسوق السوداء بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، والمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة، من ضبط سيارة نقل بفنطاس أثناء تواجده بقريه عياش مركز المحلة، محملة بـ 7940لتر مواد بترولية ( بنزين – سولار) بعد قيام قائدها بالتلاعب فى رصاص محبس السيارة ومخالفة خط السير.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط السيارة رقم ع أ ب 9284بفنطاس قيادة "محمد.ا.م" 92سنة، أثناء تواجدها بقرية عياش مركز المحلة، محملة بـ7940لتر مواد بترولية ( 3980لتر بنزين – 3960لتر سولار) و2جركن سولار سعة الجركن 20لتر تم إفراغهم من حمولة السيارة، لقيام قائدها بالتلاعب فى رصاص محبس السيارة ومخالفة خط السير، تحرر المحضر رقم 29263جنح مركز المحلة، وتولت النيابة التحقيق.