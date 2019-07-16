أطباء بريطانيون يعلنون نجاح فصل توأمتين ملتصقتين من الرأس

رويترز

قال أطباء اليوم الثلاثاء إن توأمتين ملتصقتين من الرأس خضعتا لجراحة ناجحة في مستشفى بريطاني تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية.

وشملت الجراحة شديدة التعقيد عمليات عدة للتوأمتين صفا ومروة اللتين ولدتا في باكستان في يناير 2017 بحالة تعرف باسم "اتحاد القحف" وفيها التصقت الجمجمتين وتشابكت أجزاء من المخ.

وقال ديفيد جيه. دوناواي الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأمتين "اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة"، مضيفا أن العملية التي أجريت في فبراير كانت الأكثر تقعيدا من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم.



فصل توائم

والتصاق التوأمين من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون بينما ما زال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعية المخ أمر نادر، ويقدر عدد التوائم ملتصقة القحف بأنحاء العالم بنحو 50 حالة كل عام تبقى منها نحو 15 حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة.

وقال دوناواي إن هذه عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع ثلاثي الأبعاد مما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات.

وتمت الاجراءات الطبية في مستشفى جريت اورموند استريت في لندن مع تحسن صحة الفتاتين مما سمح بخروجهما من المستشفى بعد أربعة أشهر في الأول من يوليو.