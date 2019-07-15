800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

كتبت ــ رحمة خليفة

وسط حجرة صغيرة جدا بمدينة المنوفية، تجد وفودا من الناس تتجمع صغار وكبار، رجالا ونساء، مرددين بركاتك يا سيدى إبراهيم، هذا الكوخ الصغير بالطوب اللبن بقرية كمشيش يطلق عليه "مقام سيدى إبراهيم الدسوقى"، ويقصد المواطنون بابه ليتباركوا بمياه إبريقه الصغير التى يقولون عنها "كلها كرامات".

الإبريق الصغير قصته أغرب من الخيال، فالماء الموجود بداخله لا ينضب ولا يجف أبدا منذ أن شرب منه سيدى إبراهيم الدسوقى عند زيارته لقرية كمشيش منذ أكثر من 800 عام، وفقا لما يقوله أهل القرية.

إبريق أخضر ملفوف بشال أخضر أيضا تمسك به سيدة عجوز مكفوفة تبلغ من العمر حوالى 90 عاما تسمى الحاجة "حسنة"، توارثت مهمة حفظ الإبريق والاحتفاظ به من أجدادها، وهبت حياتها لخدمة الناس وسقايتهم ولم تتزوج طيلة حياتها، يتوافد إليها السائحين من جميع الجنسيات للشرب من الإبريق وأيضا أهالى القرية والقرى المجاورة.

وبالرغم من أن سكنها ليس بكمشيش وأيضا كبر سنها إلا أنها مستمرة بمهمتها، فمن يريد أن يشرب ويتبارك بماء الإبريق يذهب إليها بمنزلها ويوفر لها مواصلة "توك توك" لتفتح له باب الإبريق بكمشيش.

تقول"ليلى شبل" أحد المجاورين لمقام سيدى إبراهيم بكمشيش، "مياه الإبريق بتيجى من عند ربنا محدش بيملاه"، وحاول رجل ذات مرة أن يراهن على شرب ماء الإبريق كاملا فعوج فمه وأصيب بجلطة، فأصبح يتردد على المقام يوميا ويدعو ويستغفر حتى شفى.

كما يتردد عليه أصحاب المرض والفتيات اللاتى لم يتزوجن والأطفال، اعتقادا منهم أن شرب هذا الماء سيشفيهم مما يعانون منه.