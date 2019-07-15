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​بكين: لن نتعاون مع شركات أمريكية مشاركة فى بيع أسلحة لتايوان

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:49 م
​بكين: لن نتعاون مع شركات أمريكية مشاركة فى بيع أسلحة لتايوان المتحدث باسم الخارجية الصينية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج إن الحكومة والشركات الصينية لن تتعاون تجاريًا مع الشركات الأمريكية المشاركة في بيع أسلحة لـ"منطقة تايوان الصينية " .
وأضاف شوانغ - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - أن "بيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، ومبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويضر بسيادة الصين وأمنها القومي " .
وأضاف أنه من أجل حماية المصالح الوطنية، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأمريكية المشاركة في بيع الأسلحة لمنطقة تايوان، مشيرا إلى أن الحكومة والشركات الصينية لن تشارك في التعاون والعمل التجاري مع تلك الشركات .
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت - مؤخرا - عن خطة لبيع أسلحة بقيمة 2ر2 مليار دولار إلى منطقة تايوان.


الصين

وزارة الخارجية الصينية

تايوان

أمريكا

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