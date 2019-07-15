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وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية سبل التعاون الاقتصادى

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:18 م
وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية سبل التعاون الاقتصادى سامح شكري و"مايرون بريليانت" نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية
كتب أحمد جمعة

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استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الاثنين، "مايرون بريليانت" نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استهل اللقاء بالترحيب بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى زيارته الحالية إلى القاهرة، مؤكدًا على تقدير مصر لدور غرفة التجارة الأمريكية الهام فى ترسيخ التعاون الاقتصادى والتجارى والذى يعد أحد أهم دعائم العلاقات الاستراتيجية الممتدة التى تربط بين البلدين.

 

وفى هذا السياق، دعا الوزير شكرى إلى أهمية زيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر فى ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التى تتيحها السوق المصرية، والتى تعكس المناخ الاستثمارى الذى هيأته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية.

 

وأضاف حافظ، أن "بريليانت" ثمن من جانبه الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى الجارى تدشينها فى مصر، مشددًا على أهمية مواصلة العمل فى هذا الاتجاه من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادى للشعب المصري.

 


وزير الخارجية

سامح شكرى

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