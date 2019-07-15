"نحو جيل أكثر ثقافة ووطنية".. "البحوث الإسلامية" ينفذ برنامجا صيفيا للطلاب

كتب لؤى على

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى محافظات القاهرة الكبرى وقطاع المعاهد الأزهرية، برنامج النشاط الصيفي بعنوان "نحو جيل أكثر ثقافة ووعيًا وتسامحًا ووطنية" للطلاب والطالبات فى مختلف مراحل التعليم الأساسى.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن البرنامج يستهدف التواصل مع الطلاب والطالبات على اختلاف مستوياتهم العلمية بشكل فعّال من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة مبسطة، وتنمية القيم الأخلاقية لديهم، وبث روح الانتماء وحب الوطن، وتحفيز الهمم على الجد والاجتهاد، وبث الأمل في نفوسهم.

وأضاف عياد أن البرنامج يتناول كل ما يتعلق بالأمور الأخلاقية وكيفية التعامل مع الزميل في المدرسة سواء كان مسلما أم غير مسلم، وما العلاقة التي تحكمهما وكيفية التعامل مع الأهل والأب والأم، وكيف يكون مواطنا صالحا في الشارع، وكيف يكون له دور فاعل في خدمة وطنه والحفاظ على الممتلكات العامة، وغرس قيم المواطنة منذ الصغر.

وأوضح الأمين العام أن وعاظ وواعظات الأزهر الشريف يتواصلون مع الطلاب والطالبات بشكل مستمر سواء أثناء فترة دراستهم أم في فترة الصيف من خلال الأنشطة الصيفية التي تقدم لهم وذلك لتحصينهم ضد أية محاولات لنشر الأفكار المغلوطة فيما بينهم، ومخاطبتهم بالعقل والمنطق، وتشجيعهم على الاجتهاد فى مراحلهم التعليمية.