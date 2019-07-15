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نائب وزير التعليم يستقبل طالب موهوب فى الرسم بالصف الثانى الثانوى

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:44 م
نائب وزير التعليم يستقبل طالب موهوب فى الرسم بالصف الثانى الثانوى التعليم تستقبل أحد الطلاب الموهوبين فى الرسم
كتب محمود راغب

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أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدعم الموهوبين وتوفر لهم كل الإمكانيات التقنية و المادية والمعنوية لتشجيعهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، على هامش استقبال الطالب إياد محمود الشناوى بالصف الثانى الثانوى، وهو أحد الموهوبين فى الرسم.
 
وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن هناك العديد من البرامج التدريبية والمنح التي تتبعها وزارة التربية والتعليم للموهوبين وأصحاب القدرات الإبداعية، مضيفا أن هناك تعاون كبير مع وزارة الشباب والرياضة فى هذا الإطار.
 
وأشار عمر إلى أنه يجرى التنسيق أيضا مع وزارة التعليم العالى لتقديم كافة الإمكانيات للطلاب الموهوبين حتى تستمر طاقاتهم الإبداعية خلال المرحلة الجامعية.
 
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم أتاحت عددا كبيرا من الفرص للطلاب الموهوبين للالتحاق بالجامعات الأجنبية من خلال برامج المعايشة الخارجية التى تتيح لهم اكتساب المزيد من الخبرات والتجارب الحياتية حتى يكونوا قيمة مضافة للوطن ، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .
 
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التربيه والتعليم

الطلاب الموهوبين

التعليم العالى

وزاره التربيه والتعليم

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