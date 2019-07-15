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مناورات عسكرية روسية فى بحر اليابان واختبار ناجح لصواريخ "موسكيت" المجنحة

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:00 م
مناورات عسكرية روسية فى بحر اليابان واختبار ناجح لصواريخ "موسكيت" المجنحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أجرت سفن أسطول منطقة بريمورى الروسية مناورات تكتيكية لأسطول المحيط الهادئ فى مياه بحر اليابان، وأصابت بنجاح هدفًا بحريًا يحاكى سفينة عدو مفترض باستخدام صواريخ "موسكيت" المجنحة.

وذكر المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن صاروخين مجنحين أُطلقا من المدمرة "بيسترى" وقارب الصواريخ "أر-24" أصابا بدقة هدفًا مفترضًا يتمثل فى هيكل سفينة كبيرة على بعد أكثر من 60 كيلومترًا.

وأضاف البيان أن المهام التدريبية نفذتها إلى جانب السفن، مقاتلتان من طراز "ميج-31" وطائرة استطلاع ومراقبة طويلة المدى من طراز "آ-50".

يُذكر أن المناورات جرت بمشاركة نحو 20 سفينة قتالية تابعة لأسطول المحيط الهادئ قامت بحراسة منطقة الملاحة، وكذلك مقاتلات وطائرات مضادة للغواصات وطائرات مسيرة تابعة للطيران البحرى لأسطول المحيط الهادئ.

 


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روسيا

صواريخ موسكيت

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