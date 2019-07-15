مفاجأة.. إطلاق سراح الشرطى الإسرائيلى قاتل الشاب الإثيوبى رغم إدانته

كتب- هاشم الفخرانى

أطلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين، سراح الشرطى المدان بقتل الشاب الأثيوبى سلومون تيكا، مما أثار احتجاجات فى جميع انحاء دولة الاحتلال، لكونه مسجون على ذمة قتل ولا يسمح بالإفراج عنه، وزعمت المحكمة الإسرائيلية أن السبب وراء الإفراج عنه لكونه متهم بالقتل نتيجة تهور وليس عمداً، رغم إدانت الشهود للشرطى بإطلاقه النار نحو المجنى عليه مباشرة .

وقال ممثل عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل، لمحكمة الصلح فى حيفا، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُسمح للشرطى بالعودة إلى عمله أو لا.

وكان الشرطى، الذى لم يتم نشر اسمه، خوفا على حياته أطلق النار على سولومون تيكا فى 30 يونيو الماضى فى حيفا، وزعم أنه كان يحاول فض شجار فى الشارع، لكن ثلاثة شبان قاموا برشقه بالحجارة وعرضوا حياته للخطر، وقال إنه لم يصوب سلاحه نحو "تيكا" وأطلق النار على الأرض.

ومن المتوقع أن تُوجه للشرطى تهمة القتل نتيجة التهور، والتى قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 12 عاما.