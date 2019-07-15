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مغنى بوب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة فى أوغندا 2021

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:43 م
مغنى بوب يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة فى أوغندا 2021 رئيس اوغندا
أ ش أ

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 أعلن أحد رموز المعارضة الأوغندية ومغني البوب كياغولاني سسينتامو والمعروف باسم بوبي واين، أنه سيترشح لانتخابات الرئاسة المقررة عام 2021.
وقال واين - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الاثنين - إنه سينافس الرئيس الحالي للبلاد يوري موسيفيني في الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
يذكر أن واين (37 عاما) ذاع صيته في عام 2017، عندما فاز، كمرشح مستقل، في الانتخابات البرلمانية ليصبح نائبا عن دائرة قريبة من العاصمة الأوغندية كامبالا.. ويتولى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني مقاليد الحكم منذ عام 1986 وينتوي الترشح لفترة رئاسية أخرى في الانتخابات القادمة.

اوغندا

بوبي واين

انتخابات الرئاسة

يوري موسيفيني

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