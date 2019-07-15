مسؤول بحرينى: قطر دولة مارقة وأسلوب "الجزيرة" يحث على الكراهية وشق وحدة الصف

كتب محمد تهامى زكى

صرح مصدر مسؤول فى وزارة شؤون الإعلام البحرينية، أن أسلوب برنامج قناة الجزيرة القطرية والذى بثته عن البحرين ما هو إلا أسلوب إرهابى يحث على الكراهية ويحرض على الفرقة وشق وحدة الصف الوطنى.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أضاف المصدر المسؤول، هذا ما يؤكد أن قطر دولة مارقة وإرهابية بالقول والفعل، وهذا سيؤدى حتما إلى تصعيد ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.

وكانت أحدث الأساليب التى تنتهجها االجزيرة فى إطار تحقيق أهدافها، هو ما قام به مذيع القناة تامر المسحال، وكشف عنه وزير شؤون الإعلام البحرينى، حيث أنتجت الجزيرة حلقة جديدة عن البحرين من البرنامج المعروف بتزوير الحقائق وتزييف التاريخ، ولى عنق الحقيقة لصالح أهداف تنظيم "الحمدين"، الذى يحمل اسم "ما خفى أعظم"، الذى يأتى فى إطار حملات التشويه التى تستهدف بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، التى تقاطع قطر منذ 5 يونيو 2017، لدعمها الإرهاب.