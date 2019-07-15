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كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطا خاما من إيران خلال يونيو الماضى

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:02 ص
كوريا الجنوبية: لم نستورد نفطا خاما من إيران خلال يونيو الماضى النفط - أرشيفية
سول (رويترز)

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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك بكوريا، اليوم الاثنين، إن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران فى يونيو، بالمقارنة مع 686849 طنا استوردتها قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا إن كوريا الجنوبية أكبر خامس مشتر للنفط فى العالم استوردت فى المجمل 11.5 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضى مقابل 13.1 مليون طن استوردتها قبل عام.

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التى تديرها الدولة فى وقت لاحق من الشهر الجارى البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الشهر الماضى، وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة لواردات كوريا الجنوبية من النفط.

 

 


كوريا الجنوبية

النفط

ايران

النفط الايرانى

الخليج

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