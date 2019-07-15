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فيديو.. متحدث التنمية المحلية: دراسة لتحويل الأتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:15 م
فيديو.. متحدث التنمية المحلية: دراسة لتحويل الأتوبيسات لتعمل بالغاز الطبيعى أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هيئة النقل العام بالقاهرة، تسلمت 10 أتوبيسات جديدة، تعمل بالغاز الطبيعى، وسعة الأتوبيس 50 فرد، موضحاً أنها مجهزة لذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الأتوبيسات من ضمن 121 أتوبيس، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة، لافتاً إلى أن ذلك تمهيداً لبقية المحافظات، يتم العمل على توفير التكنولوجيا، عبر شركة وطنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن الهدف هو الوصول للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين،  من خلال الإصحاح البيئى من خلال منظومة النقل، وصولاً إلى أن القاهرة والإسكندرية تكون من المدن الخضراء، وأحد أدوات ذلك، من تشغيل الأتوبيسات بالغاز الطبيعى، وتعمل الشركة على دراسة تحويل الأتوبيسات إلى الغاز الطبيعى.

وذكر أن محاظة الإسكندرية تسلمت أتوبيس يعمل بالكهرباء، من بين أتوبيسات سيتم تسلمها، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إعادة هيكلة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية من بينها رفع كفاءة العنصر البشرى.


التنميه المحليه

الاتوبيسات

الغاز الطبيعى

النقل العام

كل يوم

وائل الابراشى

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