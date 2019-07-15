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على عبد العال: الرئيس السيسي لديه حلم أن يكون الوطن قويا

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:59 م
على عبد العال: الرئيس السيسي لديه حلم أن يكون الوطن قويا على عبد العال
كتبت : نورا فخرى

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وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة الختامية للدور الرابع من الفصل التشريعي الأول، تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: هذا الرجل الشجاع والمخلص والوفى للوطن يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا، ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير".

 

وأضاف عبد العال: تحملت المسئولية من انطلاق دور وطنى، مشيراً إلى الأسباب التى جعلته يتحمل هذه المسئولية، وأولها: "تحملت المسئولية حبًا لهذا البلد، ولم أطلب جنسية أو إقامة فى الدول التى عملت بها، ولكن حبى لهذا البلد لايضاهيه حب، سأظل وفيًا لهذا البلد ماحييت".

 

وتابع رئيس البرلمان، أن السبب الثانى، يتمثل في "حبى لرجل مقاتل بطبعه يتحمل الصعاب، البلاد محمية بجهد المخلصين ولايخشون فى مصلحة الوطن لومة لائم، وتحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص ".


مجلس النواب

الرئيس السيسي

علي عبد العال

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