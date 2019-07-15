طائرات إيطالية وبريطانية تحلق فوق روسيا فى إطار معاهدة الأجواء المفتوحة

موسكو (أ ش أ)

أعلن سيرجى ريجكوف، رئيس المركز الروسى للحد من الخطر النووى، أن طائرات عسكرية من بريطانيا وإيطاليا ستقوم اعتبارا من اليوم الاثنين برحلة مراقبة فوق روسيا فى إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.

وقال ريجوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن رحلة المراقبة المشتركة بين بريطانيا وإيطاليا ستستمر خمسة أيام، وأوضح أن ممثلى جيشى البلدين سيحلقون على متن طائرات استطلاع رومانية أ إن-30، وستبدأ رحلاتها من مطار كوبينكا العسكرى.

وأشار المسؤول الروسى إلى أنه خلال الرحلة سيقوم متخصصون من روسيا بمراقبة معايير الرحلة، وكذلك معدات المراقبة.