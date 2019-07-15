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ضبط موظفين بمحليات السنبلاوين سهلا بناء عقار مخالف على منافع الري

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:01 م
ضبط موظفين بمحليات السنبلاوين سهلا بناء عقار مخالف على منافع الري عقار مخالف_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إثنين من موظفى الوحدة المحلية بالسنبلاوين بالدقهلية لقيامهما بإستغلال موقعهما الوظيفى لتسهيل بناء عقارات مخالفة على منافع الري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة السنبلاوين/الدقهلية نتيجة قيام (رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بكفر الروك "سابقاً " - وفنى بالقسم الهندسى) بمجلس مركز ومدينة السنبلاوين /الدقهلية ، بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع بعض المواطنين وتمكينهم من التعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها بدون ترخيص دون إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لفحص تلك المخالفات، وتم الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الوقائع، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


فساد اداري

المحليات

جرائم الفساد

الاموال العامة

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