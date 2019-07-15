صور.. طالبة بصيدلة سوهاج تطلق مبادرة لرفع الوعى الصحى بالقرى

سوهاج – عمرو خلف

رغم أنها طلبة بكلية الصيدلة جامعة سوهاج بالفرقة الرابعة إلا أنها أرادت أن تطلق شيئا جديدا لخدمة طلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج والمواطنين بالقرى والمراكز وتحقق هدفها وحلمها.

أطلقت أشرقت أحمد الشارورى 21 سنة مبادرة جديدة من نوعها، تحت مسمى "أحلى دوا" "the voice drug"، وتهدف إلى إخراج جيل من الصيادلة المتميزين وتطبيق حملات التوعية للمواطنين بالأمراض المختلفة فى القرى والمراكز لرفع الوعى الصحى فى الصعيد بالإضافة إلى تدريب الطلاب بالكلية من الفرقة الأولى وحتى الثالثة على التأهيل لسوق العمل وشرح مادة "الفارما كولوجى" وهو علم دراسة المركبات الكيميائية ذات التأثير العلاجى بدون مقابل.

وقد حصلت الطالبة على المركز الثانى فى مسابقة الطلاب المثاليين والتى أقيمت بجامعة المنصورة 2019، كما حصلت على لقب أفضل طالب مدرب عام 2019 على مستوى الجامعات وكذلك أفضل طالبة فى العرض التقديمى وأفضل درع فى توصيل المعلومة، وتم تكريمها من الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج كما ستقوم بالقاء محاضرة عن التنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية فى شهر سبتمبر القادم وقامت بالتقديم فى مسابقة إبداع للمبادرات الشبابية فى شهر سبتمبر والتى ستقام خلال شهرين عن المبادرة التى أطلقتها.

التقى "اليوم السابع" بالطالبة أشرقت لتروى قصة المبادرة التى أطلقتها لخدمة الطلاب واهالى الصعيد حيث قالت إن سبب ابتكارها للمبادرة يرجع إلى قلة الوعى الصحى فى مجتمع الصعيد، وان طالب الصيدلة يدرس فى الكلية مادة علمية غير مرتبطة بسوق العمل وهى " الفارماكولوجى" وأن الفئة المستهدفة هى طلاب كليات الصيدلة أولا ثم المواطنين من خلال حملات التوعية بالأمراض المختلفة فى القرى والمراكز وهى أمراض " السكر – الضغط والالتهاب الكبدى وحساسية الصدر" حيث قامت بداية بعمل صفحة على الفيس بوك لشرح المادة أون لاين ثم التدريب والتوعية بدعم من الدكتور محمود المنشاوى عميد كلية الصيدلة.

وتضيف أشرقت أنه المبادرة مقسمة على 3 مراحل، الاولى مرحلة "الدوا وبس"، وتتحدث فيه عن الأمراض المختلفة وأهم الأدوية لعلاجها، والثانية مرحلة "المواجهة"، وتتحدث عن الفروقات بين الأدوية، والثالثة مرحلة التواصل وتتحدث عن تواصل الصيدلى مع المريض.

وأن فوائد البرنامج تتمثل فى تعلم مادة "الفارما" علم الأدوية، بطريقة سهلة، كما يقوم بربط العلم بسوق العمل، والتدريب فى الصيدلية بشكل محترف، وتعلم مهارات التواصل مع المريض باختلاف حالاته سواء صغيرا أو كبيرا وقدرته على الوصول للمعلومة الصحيحة كما يساعد أيضا من يعمل بالبرنامج على أن يكون طبيب العائلة، وتكون لديه القدرة على الرد على أى سؤال بخصوص الأدوية.

كما أشارات الطالبة أشرقت أن والدها ووالدتها شجعاها على إطلاق المبادرة وكانا سببا رئيسا فى نجاحها فهى تقوم بتدريب طلاب كلية الصيدلة على توعية الاهالى فى القرى والمراكز بمحافظتى سوهاج وقنا بطريقة سهلة، اما فيما يخص المواطنين فنقوم بالتوجه إلى القرى والمراكز لتوعية الاهالى بهذه الأمراض وكيفية الوقاية منها.

واختتمت أشرقت حديثها انها فخورة بما حققته وذلك لخدمة الطلاب واهالى الصعيد كما أنها سوف تقوم بإلقاء محاضرة فى الجامعة الأمريكية فى شهر سبتمبر عن التنمية المستدامة بالإضافة إلى أنها قامت بإلقاء محاضرات على الطلاب بكلية الصيدلة بنجع حمادى لتأهيلهم لسوق العمل وسوف تقوم بالاشتراك فى مسابقة إبداع للمبادرات الشبابية حول المبادرة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.