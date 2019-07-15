سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 16 يوليه 2019 03:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. رئيس النواب يعلن انتهاء دور الأنعقاد الرابع للبرلمان

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:01 م
صور.. رئيس النواب يعلن انتهاء دور الأنعقاد الرابع للبرلمان د.على عبد العال
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليومن الاثنين، انتهاء دور الأنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، وذلك بعد موافقة أعضاء المجلس.

وقال عبد العال، في ختام الجلسة العامة الأخيرة، لمجلس النواب اليوم، الاثنين، أنه سيصدر قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الرابع، وسيتم عقد الدور العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، في الموعد الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في ضوء المادة (115) من الدستور، معلنا رفع الجلسة القائمة اليوم.

وتنص المادة 115 من الدستور علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

 ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 
مجلس النواب (4)
 
مجلس النواب (5)
 
مجلس النواب (6)
 
مجلس النواب (7)
 
 
 
مجلس النواب (8)
 
 
مجلس النواب (9)
 
مجلس النواب (10)
 
مجلس النواب (11)
 
مجلس النواب (13)
 
 
مجلس النواب (14)
 
مجلس النواب (15)

 

 

مجلس النواب

علي عبد العال

دور الانعقاد الرابع

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

طبول الانتخابات تدق فى اتحاد الكرة.. جمال علام وطاهر أبو زيد والشامى يجهزون لخوض الصراع على منصب الرئيس.. محمود طاهر يرفض العودة للعمل العام الرياضى.. والجميع ينتظر قرارات وزير الرياضة بشأن المرحلة الانتقالية

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

المرور : كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط الإغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

الجزائر تتصدر 3 منتخبات بدون هزيمة فى أمم أفريقيا 2019

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

"شيزوفرينيا على برانويا".. السلطان العثمانلى يثير الشفقة بكتاب يمجد فيه ذاته

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

كيف أهدى كبار الأدباء أعمالهم لـ نجيب محفوظ.. توفيق الحكيم يصفه بـ"الكاتب المؤمن" و"العبقرى".. صلاح عبد الصبور لقبه بـ"الفنان الكبير" وصنع الله إبراهيم بـ"الرائد العظيم".. وإهداءات خاصة من ثروت عكاشة وغالى شكرى

التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

التأمين الصحى الشامل يكشف آليات تشغيل الأطباء بالمنظومة الجديدة ببورسعيد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

نجوم مسلسل La Casa De Papel فى رحلة ترفيهية قبل عرض الموسم الجديد

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

الدبلة منورة.. صور جديدة من شهر عسل صوفى تيرنر وجو جوناس فى إيطاليا

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

ساعات قليلة على ترشيحات جوائز الإيمى لعام 2019.. وGOT فى المقدمة

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

روزى ويتلى تدعم صديقها جايسون ستاثام فى حفل افتتاح فيلمه الجديد

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

اعرف تفاصيل فيلم أيما ستون الجديد Babylon مع المخرج داميان شازيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة