صور ..الكشف على 100 ألف سيدة خلال مبادرة الرئيس بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة" والتى تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدى والأمراض السارية عند السيدات،مضيفا أن المبادرة الجديدة لاقت تفاعلا كبيرا من السيدات وتم توقيع الكشف على أكثر من 100 ألف سيدة بكافة مركز المحافظة.

واوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إنه تم الدفع ب321 من فريق طبى متخصص للمشاركة فى هذه المبادرة داخل 278 وحدة صحية بجميع القرى والمراكز بالإضافة مستشفيات الأورام مثل مركز دمنهور للأورام، لافتا إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة الوحدات الصحية للكشف المبكر على السيدات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى هذا السياق أقيم بقاعة قصر ثقافة وادى النطرون عدد من الندوات التثقيفيه لتوعية السيدات بالكشف المبكر عن سرطان الثدى تفعيلا البروتوكولات الموقعة بين وزارتي الصحة والثقافة هذا الشأن.

شارك فى الندوات وائل الشبكي مدير قصر الثقافة بوادى النطرون و مارينا هرني مسؤول العلاقات العامة بكنيسة مارجرجس، كما قام فريق طبي بإجراء عمليات الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى فى غرف مغلقه للحفاظ على خصوصية المرأة.

مبادرة الكشف على السيدات (1)



مبادرة الكشف على السيدات (2)



مبادرة الكشف على السيدات (3)



مبادرة الكشف على السيدات (4)



مبادرة الكشف على السيدات (5)



مبادرة الكشف على السيدات (6)