رئيس الجزائر المؤقت يهنئ محاربو الصحراء بالتأهل لنهائى كأس الأمم الافريقية

الجزائر (أ ش أ)

بعث الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، برسالة تهنئة إلى منتخب بلاده لكرة القدم بمناسبة تأهله للمباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بن صالح فى رسالته: "ونحن فى غمرة من البهجة الشعبية التى صاحبت تأهل الفريق الوطنى إلى نهائى كأس افريقيا لكرة القدم، لا يسعنى إلا أن أتوجه باسم الشعب الجزائرى قاطبة وأصالة عن نفسى بالشكر الكبير والامتنان الكثير إليكم جميعا، لاعبين ومدرب، تقنيين ومناصرين على هذا الإنجاز الرائع".

وأضاف بن صالح: "لقد كنتم محاربين بكل ما تحمله الكلمة من معان نبيلة، نراكم لا تدخرون مثقال ذرة جهد إلا وبذلتموه، لا يهدأ لكم بال ولا يجف لكم جفن إلا والنصر حليفكم، مدججين بروح وطنية ورياضية رفيعة، ونصب عينيكم الوصول إلى هذه المراحل المتقدمة والمشرفة من غمار المنافسة القارية، وتلك هى الاحترافية".

وتابع بن صالح: "ولكم أعجبت ولازلت، على غرار كل الجزائريين والجزائريات، بمختلف شرائح العمر، بالمسار المميز الذى مضى على دربه منتخبنا الوطنى فى هذه البطولة القارية، ولكم تأثرت بتلك الصور التى تناقلتها وسائل الإعلام عبر العالم، التى أبرزت المستوى الراقى والفريد من الوطنية والتحضر والانضباط الذى أبان عليه المناصرون من الجزائريين والجزائريات، وذلك هو شأنهم كلما تعلق الأمر بإعلاء رايتنا الوطنية".

وجدد الرئيس صالح شكره للمنتخب الجزائرى، والتزام الدولة بمواصلة مساعيها وتوفير كل الظروف المواتية كى يكلل بنجاحات أخرى قاريا ودوليا، معبرا عن تمنياته للاعبين بالمزيد من التألق والتوفيق.

وكان منتخب الجزائر فاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للدور النهائى فى بطولة كأس الأمم الافريقية التى تستضيفها مصر حاليا.