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حالة الطقس اليوم الإثنين 15/7/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 15/7/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية،

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً، مع بقائها قريبة من معدلاتها الاعيتادية، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياُ بوجه عام، ويكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يبقى الجو اليوم صيفياً عادياً في مختلف المناطق الجبلية وحاراً نسبياً الى حار في بقية المناطق مع جو شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت. مع ساعات المساء والليل يسود جو معتدل في الجبال ودافئ في بقية المناطق ، الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.


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