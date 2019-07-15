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تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

الإثنين، 15 يوليه 2019 05:30 ص
تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض الارشادات والنصائح التوعوية لحجاج الجمعيات الأهلية، خلال فترة تأدية المناسك بالمملكة العربية السعودية ،خاصة فيما يتعلق بسبب الالتهابات الجلدية وكيفية الوقاية منها.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول كيفية تجنب الالتهابات الجلدية خلال فتره الحج فى نقاط محددة .

كثرة العرق والماء مع ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نمو الفطريات خاصة فى مناطق الثنايا مثل بين أصابع القدم وبين الفخذين وتحت الإبط والثدى مما يؤدى الى التهابات شديدة مؤلمة نطلق عليها مرض التينيا.

يمكن الوقاية بالحرص دائماً على التجفيف المستمر لتلك المناطق وعدم تركها نهائيا مبتلة بالماء او بالعرق

يمكن أيضا للوقاية استخدام بودرة مضادة للفطريات

 تستطيع شراء البودرة من الصيدلية

  توضع البودرة يوميا فى تلك الأماكن السابقة صباحا قبل الخروج وليلا قبل النوم فتمنع الإصابة بتلك الفطريات.

 


التضامن

الإلتهابات الجلدية

حجاج الجمعيات

السعودية

اليوم السابع بلس

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