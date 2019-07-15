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تطوير 11 مدرسة بمركز بلبيس فى الشرقية بتكلفة 70 مليون جنيه

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:18 م
تطوير 11 مدرسة بمركز بلبيس فى الشرقية بتكلفة 70 مليون جنيه مدرسه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال المهندس أحمد مرسى،مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية،اليوم الاثنين،إنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتجديد وإحلال كلي وجزئي وتوسعة لعدد 11 مدرسة بمركز بلبيس والتي توفر عدد 197 فصلا دراسيا وبتكلفة 70 مليونا و325 ألف جنيه،مقسمة إلى إنشاء 3 مدارس جديدة توفر 61 فصلا وبتكلفة إجمالية تبلغ 24626672 جنيها،وهي مدرسة سالم علام للتعليم الأساسي بعدد 11 فصلا جديدا وتكلفة  6167334 جنيها ومدرسة إبراهيم الدسوقى للتعليم الأساسي  بعدد 22 فصلا بتكلفة 8762417 جنيها ومدرسة  بلبيس الرسمية لغات بعدد فصول 28 وتكلفة 9696921 جنيها.

 

وأشار مرسى، إلى إجراء إحلال كلي وجزئي لعدد 6 مدارس والتي توفر 112 فصلا دراسيا وبتكلفة مالية تبلغ 35347146 جنيا وهي مدرسة عرب العيايدة  للتعليم الأساسي بعدد 28 فصلا دراسيا وتكلفة 44886673 جنيها ومدرسة ميت ربيعة بعدد 8 فصول وتكلفة 4074630 جنيها ومدرسة ميت معلا الابتدائية بعدد 8 فصول وتكلفة 5522109 جنيهات ومدرسة البلاشون الإعدادية بنين بعدد 9 فصول وتكلفة 4745952 جنيها ومدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بعدد 43 فصلا دراسيا وتكلفة 10019563 جنيها ومدرسة الشهيد أحمد فؤاد الشامي الابتدائية بعدد 16فصلا دراسيا وتكلفة 6498219 جنيها.

 

وتابع أنه جاري تنفيذ أعمال توسعة لعدد 2 مدرسة بعدد 24 فصلا دراسيا وبتكلفة إجمالية 10351388 جنيها وهما مدرسة غيتة الابتدائية الجديدة بعدد 8 فصول وتكلفة 4276478 جنيها ومدرسة أبوشرف للتعليم الأساسي بعدد 16 فصلا دراسيا وتكلفة 6074910 جنيهات.

 

 


هيئة الابنية التعليمية بالشرقية

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تعليم الشرقية

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