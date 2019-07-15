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تدريب 103 طبيب بشمال سيناء على الأعمال الوقائية

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:48 م
تدريب 103 طبيب بشمال سيناء على الأعمال الوقائية مستشفى
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، مساء اليوم، فى بيان لها، بدء الدورة التدريبة للأطباء الجدد ضمن الخطة التى أعدتها مديرية الصحة بشمال سيناء بقطاع الطب الوقائى، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لتدريب الدفعة الجديدة من الأطباء البشريين على الأعمال الوقائية .

وقال الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى، إن خطة التدريب تتضمن تدريب 103 أطباء على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة بهدف النهوض بالقطاع الصحى فى جميع المجالات من أجل تقديم الجودة فى الخدمات الصحية للمواطن فى شمال سيناء، وللتأكد من جاهزية الأطباء الجدد ميدانيا للقيام بالأعمال الإشرافية للطب الوقائى بالوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة .

وأضاف أن البرنامج التدريبى يتضمن كافة أعمال مكاتب الصحة، وترصد الأمراض المعدية، والأمراض المشتركة، والتعامل مع الأمصال العلاجية والطعوم.


شمال سيناء

العريش

صحة شمال سيناء

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