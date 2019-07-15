انقطاع التيار الكهربائى عن 8 مناطق بمدينة المحلة 4 ساعات صباح اليوم

الغربية عادل ضرة

أكد المهندس أشرف أبوهرجة، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أنه سوف يتم فصل التيارالكهربائى على "لوحة كهرباء أبوراضى" اليوم الإثنين من العاشرة صباحا، حتى الثانيه ظهرا، وذلك لأعمال الصيانة، وإطلاق التياربالكابلات الجديدة.

والمناطق التى سوف يتم قطع الكهرباء عنها هى "شارع محب - امتداد شارع محب - منطقة نادى البلديه – امتداد شارع المستشار - منطقة أبوراضى - شارع الموناليزا- شارع مصطفى كامل - شارع ثلاجة عبد الرازق" .

وطالب رئيس القطاع، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والقطاعات المختلفة بتدبير احتياجاتها أثناء فترة انقطاع التيار الكهربائي.