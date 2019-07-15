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انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 1500 طن يوميا مع نهاية الموسم

الإثنين، 15 يوليه 2019 10:12 ص
انخفاض معدلات توريد القمح المحلى إلى 1500 طن يوميا مع نهاية الموسم قمح ــ صورة أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلى، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية

وكشف تقرير التوريدات، انخفاض معدلات توريد القمح المحلى خلال الأيام الحالية على عكس معدلات التوريد خلال الشهر الماضى، حيث تتراوح معدلات التوريد حاليًا من 1000 إلى 1500 طن قمح يومياً، وأن وزارة التموين حريصة على استلام كافة الأقماح المحلية من المزارعين وفقا للضوابط.

ويجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، التى تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية.

 

 


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توريد القمح المحلى

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القمح المحلى

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